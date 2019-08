Freigegebener iranischer Tanker steuert auf Griechenland zu

Der von Großbritannien freigegebene iranische Öltanker hat am Montag seine Reise durch das Mittelmeer fortgesetzt. Nach der Abfahrt vor Gibraltar etwa eine Stunde vor Mitternacht steuerte er am Vormittag in Richtung der Hafenstadt Kalamata in Griechenland, wie Schiffbewegungsdaten des Anbieters Refinitiv und des Portals Marinetraffic zeigten.

SN/AP Der iranische Tanker vor Gibraltar.