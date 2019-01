Freigesprochene Christin Asia Bibi weiterhin in Pakistan

Nach der Bestätigung ihres Freispruchs befindet sich die Christin Asia Bibi weiter in Pakistan. "Sie ist eine freie Bürgerin", sagte ein Sprecher des Außenministeriums am Donnerstag. "Wenn sie in Pakistan leben will, kann sie in Pakistan leben. Wenn sie ins Ausland reisen will, kann sie dies tun." Es gebe keinerlei Beschränkungen. Ihre Töchter sollen bereits nach Kanada ausgereist sein.

SN/APA (Archiv/AFP)/HANDOUT Asia Bibi saß rund neun Jahre lang im Gefängnis