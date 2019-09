Freigesprochener Aktivist Zirngast kehrt aus Türkei heim

Der kürzlich von einem türkischen Gericht freigesprochene österreichische Aktivist Max Zirngast kehrt am Donnerstag heim. Er wolle nach seiner Rückkehr am frühen Nachmittag am Flughafen Wien-Schwechat eine erste Stellungnahme abgeben, hatte der Österreichische Journalisten Club (ÖJC) zuvor mitgeteilt.

SN/APA (AFP)/ADEM ALTAN Freigesprochener Max Zirngast kehrt heim