Freispruch für bosnischen Ex-Kriegskommandanten aufgehoben

Das für Kriegsverbrechen und Organisierte Kriminalität zuständige Gericht Bosnien-Herzegowinas hat einen im Oktober in erster Instanz verkündeten Freispruch für den ehemaligen Kriegskommandanten von Srebrenica, Naser Oric, aufgehoben. Der Berufungssenat des Gerichts ordnete einen neuen Prozess gegen den 51-jährigen Oric an, hieß es in Medienberichten.

SN/APA (AFP/Archiv)/ELVIS BARUKCIC Naser Oric ist für viele ein Kriegsheld