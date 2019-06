Glanz und Gloria beim Trump-Besuch in London können nicht verdecken, dass die "spezielle Beziehung" zwischen Briten und US-Amerikanern tief in der Krise ist. Eine politische Analyse.

Es ist kompliziert, wie so oft. Da haben die Briten also für den Staatsbesuch des US-Präsidenten Donald Trump das getan, was sie am besten können: den glänzenden Pomp des Königshauses aufgefahren und den roten Teppich ausgerollt. Immerhin, die beiden Länder ...