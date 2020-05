Friaul schickt Kurz Postkarten: "Tourismus ist sicher"

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) könnte bald ziemlich viele Postkarten aus der italienischen Region Friaul Julisch Venetien erhalten. Darauf wird er von Tourismusunternehmern eingeladen, Italien zu besuchen, um persönlich festzustellen, dass ein Urlaub in Kärntens Nachbarregion sicher sei. Diese symbolischen Initiative hat die Handelskammer von Friaul am Freitag in Triest angekündigt.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Nach Van der Bellen richtet sich Italien nun auch an Kurz