"Friedensmenschenkette" am Bodensee

Tausende Menschen haben am Samstag am Bodensee für und gegen die Corona-Politik demonstriert. Mit einer sogenannten Friedensmenschenkette hat unter anderem die Initiative "Querdenken" entlang des Seeufers mehr als 1000 Menschen mobilisiert. Diese Zahl blieb weit hinter den Erwartungen der Veranstalter zurück. Auch am österreichischen Ufer waren nur vereinzelt Teilnehmer zu sehen.

SN/APA (dpa)/Felix Kästle Teilnehmerzahl blieb weit unter den Erwartungen