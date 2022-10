Friedensnobelpreis - damit ein Mensch ein Mensch bleibt

Das Friedensnobelpreiskomitee ehrt in diesem Jahr Menschenrechtler aus Belarus, Russland und der Ukraine. Es ist ein Fingerzeig an den Kriegsherrn in Moskau.

Nein, ein Geburtstagsgeschenk an Wladimir Putin sei das nicht, sagt die Vorsitzende des Friedensnobelpreiskomitees, Berit Reiss-Andersen, am Freitag in Oslo. Nachdem sie darüber gesprochen hatte, wie wichtig sie die Verantwortung als Bürgerin und Bürger finde, wie wichtig die Verteidigung von Menschenrechten sei, gerade auch in Kriegszeiten. Und nachdem sie drei Namen genannt hatte, an die der Friedensnobelpreis geht. Namen aus Belarus, Russland und der Ukraine. Es mutet durchaus ein wenig absurd an, dass gerade diese drei Länder als ...