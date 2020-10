Friedensnobelpreis für den Kampf gegen Hunger

Das Norwegische Nobelkomitee zeichnet das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen aus. Die Coronapandemie, Kriege und eine im Nationalismus auseinanderstrebende Weltgemeinschaft erschweren seine Arbeit.

Die weltweit höchste Auszeichnung für Friedensbemühungen geht an das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP), wie am Freitag in Oslo verkündet wurde. Das Programm, eine Unterorganisation der UNO, bekommt die Auszeichnung "für seinen Einsatz, Hunger zu bekämpfen, für seinen Beitrag, die Bedingungen für Frieden in von Konflikten betroffenen Gebieten zu verbessern, und als treibende Kraft, um zu verhindern, dass Hunger als Waffe in Kriegen und Konflikten genutzt wird". So begründete die Nobelkomiteevorsitzende Berit Reiss-Andersen in einem wegen Corona nahezu menschenleeren Saal ...