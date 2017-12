Friedensnobelpreisgewinner machen mit Preisgeld Druck

Nach dem Gewinn des Friedensnobelpreises will die Kampagne für atomare Abrüstung (ICAN) Preisgeld und Prestige nutzen, damit das Verbot von Atomwaffen in 1000 Tagen in Kraft tritt.

SN/APA (AFP/Archiv)/ODD ANDERSEN Beatrice Fihn, Direktorin von ICAN