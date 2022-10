Friedensnobelpreisträger 2022 wird bekanntgegeben

Während des Ukraine-Kriegs und zahlreicher weiterer Krisen auf der Welt wird am Freitag in Oslo bekanntgegeben, wer den diesjährigen Friedensnobelpreis erhält. Das norwegische Nobelkomitee wird um 11.00 Uhr das Geheimnis lüften, wen es diesmal mit dem wichtigsten Friedenspreis der Erde ehren wird. Insgesamt 343 Kandidatinnen und Kandidaten - darunter 251 Persönlichkeiten und 92 Organisationen - sind in diesem Jahr für die Auszeichnung nominiert worden.

SN/APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND Friedensnobelpreis 2022 wird in Oslo vergeben