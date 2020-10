Friedensnobelpreisträger wird bekanntgegeben

Das norwegische Nobelkomitee in Oslo verkündet am Freitag, wer in diesem Jahr mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wird. Im Rennen sind 211 Personen und 107 Organisationen. Wettanbieter rechnen unter anderen die Weltgesundheitsorganisation WHO und Klimaaktivistin Greta Thunberg zu den Favoriten.

SN/APA (AFP)/JONATHAN NACKSTRAND Der Friedensnobelpreis gilt als renommierteste politische Auszeichnung