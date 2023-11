Friedensnobelpreisträgerin wirft Irans Regime Lügen vor

In einer aus ihrer Zelle geschmuggelten Botschaft geht die iranische Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi mit den Machthabern im Iran hart ins Gericht: Sie wirft den Mullahs in Teheran vor, das Land seit 45 Jahren "mit Lügen, Täuschung, List und Einschüchterung" zu beherrschen, die Gesellschaft in die Armut zu stürzen sowie weltweit "Frieden und Stabilität" zu gefährden. Mohammadi sitzt seit November 2021 wegen "Propaganda gegen den Staat" in Haft.

BILD: SN/APA/AFP/BEHROUZ MEHRI Zwei iranische Friedensnobelpreisträgerinnen - eine sitzt im Gefängnis