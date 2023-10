Armenien hofft auf baldigen Frieden mit Aserbaidschan

Der armenische Regierungschef Nikol Paschinjan hofft auf ein Friedensabkommen mit Aserbaidschan in den kommenden Monaten. Dies solle auch die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit sich bringen, sagte Paschinjan am Donnerstag bei einem Wirtschaftsforum in der georgischen Hauptstadt Tiflis.

BILD: SN/APA/SPUTNIK/ILYA PITALEV Paschinjan vollzieht eine au§enpolitische Kehrtwende