Frieren im Sommer nicht mehr erlaubt

Gedrosselte Klimaanlage, Licht aus, keine Krawatte, öffentlicher Verkehr gratis: Spanien spart drastisch Energie ein.

Die Klimaanlagen brummen im Hochsommer in Spanien auf vollen Touren. Während draußen die Schattentemperaturen auf bis zu 40 Grad hochkochen, ist es in vielen Geschäften, Restaurants, Kinos, Büros oder auch Flughäfen so kühl, dass akute Erkältungsgefahr besteht. Mit dieser nationalen Energieverschwendung durch stromfressende Kühlaggregate soll nun Schluss sein. Spaniens Regierung beschloss vor dem Hintergrund der europäischen Gaskrise einen ambitionierten Sparplan.

Ein Hauptpunkt des Krisenplans ist, dass die in Spanien weitverbreitete Klimaanlage gedrosselt werden muss. Die Innentemperatur in öffentlich zugänglichen Einrichtungen darf ab sofort nicht niedriger als 27 Grad sein. Das Dekret gilt für Amtsstuben genauso wie für Hotels, Gasthäuser, Shops, Airports, Sport- und Kultureinrichtungen sowie Büros und andere Arbeitsstätten. In der kalten Jahreszeit dürfen diese Räumlichkeiten auf maximal 19 Grad geheizt werden.

Spaniens sozialdemokratischer Regierungschef Pedro Sánchez sagte dazu: "Der Ukraine-Krieg zwingt uns dazu, effizienter beim Energieverbrauch zu sein." Dazu sollen in Spaniens Innenstädten nachts auch viele Lichter ausgehen: Die Schaufensterbeleuchtung muss um zehn Uhr abends, wenn die Geschäfte schließen, abgeschaltet werden. Das Gleiche gilt für die Fassadenbestrahlung, und zwar auch für jene von Monumenten und öffentlichen Gebäuden. Diese Sparmaßnahmen gefallen nicht allen: Die eigenwillige konservative Ministerpräsidentin der Region Madrid, Isabel Ayuso, protestierte und kündigte Ungehorsam an. "In Madrid werden die Lichter nicht ausgehen", erklärte sie. Die Dunkelheit in den Innenstädten werde nur Unsicherheit erzeugen und Touristen wie Geschäftskunden abschrecken.

Bisher trifft Spaniens Sparoffensive nur öffentlich zugängliche Einrichtungen und die Wirtschaft. Aber im September könnte es auch die Privatverbraucher treffen. Zunächst belässt es Sánchez noch bei einem Appell an die Bevölkerung: "Alle müssen sparen", sagt Sánchez.

Das helfe nicht nur dem Staat, sondern werde sich im Portemonnaie jeder und jedes Einzelnen bemerkbar machen, fügte Umweltministerin Teresa Ribera hinzu. "Jedes eingesparte Grad im Thermostat entspricht bis zu sieben Prozent der Energierechnung." Es lohne sich somit für den Familienhaushalt, weniger zu kühlen oder zu heizen.

Auch der Autoverkehr soll im Zuge des Krisenplans reduziert werden. Deswegen werden landesweit alle Monatskarten für den öffentlichen Nahverkehr um wenigstens 30 Prozent billiger. Die Abos für den S-Bahn-Verkehr, der von der staatlichen Bahngesellschaft Renfe betrieben wird, sind sogar vom 1. September an ganz kostenlos - zunächst befristet bis Ende des Jahres. Behörden und Betriebe werden zudem aufgerufen, die Beschäftigten von zu Hause aus arbeiten zu lassen.

Spanien hat sich gegenüber Brüssel zunächst zu einer Reduzierung von sieben Prozent des Gasverbrauchs verpflichtet. Allein mit dem nun verabschiedeten Notplan hofft man, annähernd fünf Prozent des bisherigen Energiekonsums einsparen zu können.

Bei der Ankündigung der Effizienzoffensive trat Sánchez gegen seine Gewohnheit ohne Krawatte und mit offenem Hemdkragen vor die Kameras. Er forderte Spaniens Beamte und Büroangestellte auf, es ihm in diesem Sommer mit lockerer Kleidung gleichzutun und so zu einer geringeren Nutzung der Klimaanlagen beizutragen.