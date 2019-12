Der See Genezareth, über den einst Jesus gewandelt sein soll, war schon fast aus- getrocknet. Jetzt wird er mit Wasser aus Entsalzungsanlagen gefüllt. Ein Projekt, das Frieden in die gebeutelte Region bringen kann.

Stolz schaut Gidon Bromberg auf die riesigen Rohre, die auf einem Bergplateau in Galiläa installiert wurden. In Nahost mag kaum jemand mehr an einen Frieden zwischen Israelis und Palästinensern glauben. Doch Bromberg erfüllt der Anblick mit Hoffnung: "Die Rohre stehen ...