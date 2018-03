Front National soll künftig "Rassemblement National" heißen

Die Vorsitzende der Front National (FN), Marine Le Pen, will die rechtsextreme Partei in Rassemblement National (Nationaler Zusammenschluss oder Nationale Vereinigung) umbenennen. Das gab Le Pen am Sonntag bei einem Parteitag im nordfranzösischen Lille unter dem Beifall Hunderter Parteimitglieder bekannt. "Wir erleben einen historischen Moment", sagte Le Pen.

SN/APA (AFP)/STEPHANE DE SAKUTIN Marine Le Pen führt die Partei seit 2011