Frontex kämpft mit schweren Vorwürfen

Die EU-Grenzschützer sollen am illegalen Zurückdrängen von Migranten in der Ägäis beteiligt sein. Geprüft werden die Vorwürfe intern - schon seit Wochen und bislang ohne Ergebnis.

Ein überfülltes Flüchtlingsboot, daneben ein kleines Rettungsschiff der griechischen Küstenwache und in etwas Entfernung eine Patrouille der EU-Grenzschutzagentur Frontex. Eine Szene wie auf dem Bild oben ist keine Seltenheit in der Ägäis. Genauso wenig offenbar wie jene Szenen, die NGOs schon seit Jahren beschreiben und kritisieren. Ihr Vorwurf lautet, die griechischen Grenzschützer würden Flüchtlinge in türkische Gewässer zurückdrängen.

Gestützt ist diese Behauptung mittlerweile durch etliche Videoaufnahmen. Vor gut einem Monat ist erstmals Material veröffentlicht worden, das eine Beteiligung ...