Frontex stockt Hilfe für Grenzschutz in Litauen erneut auf

Angesichts der stark gestiegenen Zahl irregulär eingereister Flüchtlinge an der litauisch-belarussischen Grenze hat die EU-Grenzschutzagentur Frontex am Freitag weitere 60 Beamte zum Schutz der EU-Außengrenze nach Litauen gesendet. Insgesamt seien derzeit 100 Beamte, 30 Streifenwagen und zwei Helikopter im Einsatz in dem kleinen Baltenstaat, wie Frontex am Freitag mitteilte.

SN/APA/AFP/PETRAS MALUKAS Weitere 60 Beamte an der Grenze zu Belarus im Einsatz