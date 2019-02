Früher herrschte Kalter Krieg - aber da gab es auch eine klare Konfliktstruktur

Der Politikwissenschafter Werner Weidenfeld im SN-Gespräch über eine neues Wettrüsten, die Veränderung der amerikanischen Gesellschaft und wie wir mit Russland umgehen sollten.

Der Politikwissenschafter und Politikberater Werner Weidenfeld (72) ist Urgestein auf dem deutschen Parkett. Er koordinierte namens der Regierung in Berlin von 1987 bis 1999 die deutsch-amerikanischen Beziehungen, war Inhaber mehrerer Lehrstühle und Herausgeber der Fachzeitschrift "Internationale Politik". Seit 1995 ist er Direktor des Centrums für angewandte Politikforschung in München. Die SN trafen ihn in Salzburg, wo er an der Fachhochschule Urstein zur Zukunft Europas sprach.