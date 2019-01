Früherer SS-Mann Palij in Deutschland gestorben

Der aus den USA abgeschobene frühere SS-Mann Jakiw Palij ist tot. Er starb nach Angaben des Kreises Warendorf in Deutschland am 9. Jänner im Alter von 95 Jahren. Palij war auf Wunsch der deutschen Regierung seit August 2018 in einem Pflegeheim im Münsterland untergebracht. Nach Angaben der US-Behörden war Palij von der nationalsozialistischen Schutzstaffel (SS) geschult worden.

Als bewaffneter Aufseher im NS-Zwangsarbeitslager Trawniki war er demnach während des Zweiten Weltkriegs in dem von Nazi-Deutschland besetzten Polen tätig gewesen. Die USA hatten ihn später nach jahrelangen Bemühungen nach Deutschland abgeschoben. Anzeige Obwohl Palij kein deutscher Staatsbürger war und auch keine Beweise vorlagen, dass er an Verbrechen der Nazis beteiligt war, stimmte die Regierung in Berlin dem Schritt zu. US-Präsident Donald Trump hatte sich persönlich für die Abschiebung eingesetzt. Quelle: Apa/Dpa