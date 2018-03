Frühlingsgefühle in Fernost

US-Präsident Donald Trump überraschte Freund und Feind. Er nahm Nordkoreas Einladung zu direkten Gesprächen an - aber nicht ganz ohne Bedingungen.

. Kim Jong Un ist plötzlich ein gefragter Gesprächspartner: Donald Trump hat sich am Freitag völlig überraschend bereit erklärt, den nordkoreanischen Machthaber persönlich zu treffen. Bisher haben amtierende US-Präsidenten solche Begegnungen vermieden. Zu groß war die Befürchtung, Nordkorea damit das Prestige eines ernstzunehmenden Gesprächspartners zu geben - und selbst an Image zu verlieren. Trump kennt offenbar keine solchen Vorbehalte. Schon kurz nachdem der südkoreanischen Unterhändler Chung Eui Yong die Einladung in Washington überbracht hatte, twitterte Trump: "Ein Treffen wird geplant!" Er betritt Neuland.