Frust offenbar Motiv für Autoattacke auf SPD-Zentrale

Der am Heiligen Abend in die SPD-Parteizentrale in Berlin geraste Autofahrer hat nach Einschätzung der Ermittler aus Frustration und Verbitterung über den Staat gehandelt. Auslöser für die Tat des 58-Jährigen war offenbar eine gegen ihn verhängte "staatliche Zwangsmaßnahme", sagte der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, am Mittwoch.

Es gibt keine Hinweise auf einen politischen Hintergrund