Führende Demokratie-Aktivisten in Thailand festgenommen

In Thailand hat die Polizei erneut mehrere führende Mitglieder der Demokratiebewegung festgenommen. Die Sicherheitskräfte hätten ein Strafgericht in Bangkok am Donnerstag aufgefordert, die neun Aktivisten zunächst in Haft zu nehmen, sagte ein Sprecher der Rechtshilfegruppe "Thai Lawyers for Human Rights" der Deutschen Presse-Agentur.

SN/APA (AFP)/LILLIAN SUWANRUMPHA Tausende Thais demonstrieren für mehr Demokratie