Führungskräfte von "Apple Daily" in Hongkong vor Gericht

Nach der Razzia bei der prodemokratischen Hongkonger Zeitung "Apple Daily" sind Chefredakteur Ryan Law und Geschäftsführer Cheung Kim-hung am Samstag vor Gericht erschienen. Dutzende Unterstützer der beiden regierungskritischen Journalisten standen Schlange, um an der Anhörung teilzunehmen, unter ihnen viele aktuelle oder frühere Mitarbeiter der Zeitung. Am Donnerstag waren bei einem Polizeieinsatz fünf führende Mitarbeiter von "Apple Daily" festgenommen worden.

SN/APA/AFP/PETER PARKS Zahlreiche Unterstützer sind gekommen