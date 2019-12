Führungsleute von Terrormiliz in Somalia getötet

Bei Drohnenangriffen in Somalia sind mehrere Führungsmitglieder der Terrormiliz Al-Shabaab getötet worden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Sonntag aus somalischen Geheimdienstkreisen. Die Angriffe seien eine Reaktion auf den Bombenanschlag in der Hauptstadt Mogadischu vom Samstag gewesen, berichteten auch somalische Staatsmedien.

SN/APA (AFP)/ABDIRAZAK HUSSEIN FARA Bei dem Anschlag am Samstag kamen 100 Menschen ums Leben