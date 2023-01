Fünf Gouverneure und vier Vize-Minister in Ukraine entlassen

Die Korruptionsvorwürfe in der Ukraine haben Konsequenzen für mehrere stellvertretende Regierungsmitglieder, Gouverneure und hochrangige Beamter. Fünf Gouverneure und vier Vize-Minister wurden am Dienstag ihrer Ämter enthoben, wie die Regierung in Kiew inmitten des russischen Angriffskrieges mitteilte. Darunter war der stellvertretende Verteidigungsminister Wjatscheslaw Schapowalow. Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Montagabend "Personalentscheidungen" angekündigt.

SN/APA/AFP/SERGEI SUPINSKY Selenskyj kündigte Entlassungen an