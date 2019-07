Fünf Jahre Haft für deutsche IS-Heimkehrerin

Das Stuttgarter Oberlandesgericht hat eine 32 Jahre alte IS-Rückkehrerin zu fünf Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sprach die Frau am Freitag schuldig, Mitglied der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gewesen und während ihres über dreieinhalb Jahre langen Aufenthalts in Syrien und im Irak an Kriegsverbrechen beteiligt gewesen zu sein.

SN/APA (dpa)/Marijan Murat IS-Rückkehrerin war dreieinhalb Jahre in Syrien und Irak