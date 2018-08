Fünf Nullen weniger

Um die Inflation in den Griff zu bekommen, bringt Venezuela neue Geldscheine in Umlauf. Die Menschen fürchten durch die Umstellung noch mehr Chaos.

Caracas war am Montag wie ausgestorbenen. In Venezuelas Hauptstadt öffneten praktisch keine Geschäfte und nur wenige Cafés und Restaurants. Die Regierung hatte einen Ferientag verordnet. Banken hatten ohnehin geschlossen. Sie waren beschäftigt mit der Währungsumstellung vom "Bolívar fuerte" auf den "Bolívar soberano". Er ist dem Herzstück dessen, was Präsident Nicolás Maduro als das "Programm zur wirtschaftlichen Erholung" bezeichnet hat.