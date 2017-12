Fünf-Sterne-Bewegung will bei Wahlsieg Regierung bilden

Die populistische Fünf-Sterne-Bewegung will nach den Worten ihres Spitzenkandidaten Luigi Di Maio nach einem möglichen Sieg bei der italienischen Parlamentswahl im März an die Macht. "Wir werden Italien nicht dem Chaos überlassen und noch am Wahlabend einen Appell an alle politischen Kräfte richten und Konsultationen einleiten", sagte der 31-Jährige der deutschen Tageszeitung "Die Welt" (Samstag).

SN/APA (AFP)/ALESSANDRO FUCARINI Di Maio machte klar, dass seine Partei Italien regieren will