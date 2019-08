Fünf-Sterne-Mitgliederbefragung könnte Einigung gefährden

Die Regierungsvereinbarung zwischen den Sozialdemokraten (PD) und Fünf Sterne könnte noch an deren Online-Befragung der Parteimitglieder scheitern. Am Donnerstag war zunächst kein Datum für die Erhebung auf der parteieigenen Internet-Plattform Rousseau angesetzt, erwartet wurde sie in den kommenden Tagen.

SN/APA (AFP)/ANDREAS SOLARO Der bisherige Premier Conte erhielt Regierungsbildungsauftrag