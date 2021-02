Fünf Sterne stoppen Online-Votum über Regierung Draghi

Der Gründer der Fünf-Sterne-Bewegung, Beppe Grillo, stoppt eine am Mittwoch und Donnerstag geplante Online-Befragung unter den Parteiaktivisten über den Beitritt der Partei in die Regierung von Mario Draghi. Die Partei müsse sich mehr Zeit nehmen, um Draghis "Ideen" zu vertiefen, sagte Grillo in einem Video am Dienstagabend. Die Online-Abstimmung soll zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden, wann genau ist noch unklar, verlautete aus dem Parteigremium.

Grillo befürchtet Ablehnung der Basis für Regierungsbeteiligung