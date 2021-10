Fünf Tote bei Anschlag auf Taliban-Trauerfeier in Kabul

Bei einem Bombenanschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul nahe der Trauerfeier für die Mutter eines hochrangigen Taliban-Funktionärs sind am Sonntag mindestens fünf Zivilisten getötet worden. Das teilte der Sprecher des Taliban-Innenministeriums, Kari Said Khosti, der Deutschen Presse-Agentur mit. Drei Verdächtige seien nach dem Anschlag nahe dem Tor der bekannten Eid-Gah-Moschee festgenommen worden.

SN/imago stock&people Die Eid-Gah-Moschee in Kabul (Archivbild aus dem Jahr 2010)