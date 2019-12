Fünf Tote bei neuen Massenprotesten in Indien

In Indien sind bei neuen Protesten gegen eine Reform des Einbürgerungsrechts fünf Demonstranten getötet worden. Vier Leichen seien in Krankenhäuser im Bezirk Meerut im nordöstlichen Bundesstaat Uttar Pradesh gebracht worden, sagte ein Vertreter der örtlichen Gesundheitsbehörde am Freitag. Auch in Firozabad starb ein Demonstrant.

SN/APA (AFP)/PRAKASH SINGH Das Gesetz diskriminiert laut Kritikern Muslime