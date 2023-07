Fünf Tote bei Raketenangriff auf Lwiw

Bei dem Raketenangriff auf die westukrainische Stadt Lwiw (Lemberg) sind in einem Wohngebiet mindestens fünf Menschen getötet worden. Rund 40 Menschen seien verletzt worden, teilten die Behörden am Donnerstag mit. Die Such- und Rettungsaktion gehe weiter. Es gebe Informationen, dass noch Menschen unter den Trümmern eingeschlossen seien. Mehr als 60 Menschen wurden den Angaben zufolge aus den zerstörten Häusern evakuiert. Sieben Personen seien aus den Trümmern gerettet worden.

BILD: SN/APA/AFP/YURIY DYACHYSHYN Wohnhaus wurde von Rakete getroffen