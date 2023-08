Fünf tote Migranten bei Bootsunglücken vor Lesbos und Samos

Fünf Migranten sind am Montag bei dem Versuch ums Leben gekommen, von der Türkei in Schlauchbooten zu den griechischen Inseln Lesbos und Samos überzusetzen. Vor Lesbos sei am Montagmorgen ein Boot gekentert, dabei seien vier Menschen ertrunken, darunter auch ein Kind, sagte ein Sprecher der Küstenwache dem Nachrichtensender ERTNews. 18 Menschen hätten gerettet werden können.

Vor der Insel Samos hätten die Insassen eines mit 37 Menschen besetzten Schlauchboots ihr Boot zerschnitten, das dann untergegangen sei. Die Küstenwache habe 36 Menschen retten können, darunter ein Kleinkind, das erfolgreich reanimiert worden sei. Eine Frau sei jedoch ums Leben gekommen.

Immer wieder bringen Migranten oder auch die Schleuser an Bord die Boote absichtlich zum Sinken, etwa durch Zerschneiden der Schläuche eines Schlauchboots. Auf diese Weise kann die griechische Küstenwache das Boot nicht zurück in türkische Gewässer drängen, sondern ist verpflichtet, die Menschen zu retten und zu griechischen Inseln oder dem Festland zu bringen. Das Vorgehen ist sehr riskant, da die Migranten in vielen Fällen nicht schwimmen können.

In den vergangenen drei Tagen hatten nach Angaben der Küstenwache mehr als 150 Migranten aus der Türkei zu den griechischen Inseln Kos, Rhodos, Samos und Lesbos übergesetzt. Am Montag seien abgesehen von den zwei verunglückten Booten rund 80 weitere Menschen mit anderen Booten auf Lesbos angekommen, sagte der Sprecher der Küstenwache. Aktuellen Zahlen des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR zufolge sind in diesem Jahr bisher knapp 16.000 Menschen irregulär nach Griechenland eingereist - rund 12.000 über das Meer zu den griechischen Inseln, rund 4.000 über die Landesgrenze von der Türkei in den Nordosten Griechenlands. Im gesamten vergangenen Jahr verzeichnete die Organisation knapp 13.000 Ankünfte.

Schlepperbanden setzen verrostete Kutter und alte Schlauchboote ein und bringen immer wieder Menschen aus der Türkei in die EU-Länder Griechenland, Zypern oder Italien. Die Schlepper kassieren nach Aussagen der Migranten je nach Route zwischen 500 Euro und 7.000 Euro.

Zahlen der Todesopfer in diesem Jahr liegen noch nicht vor; im vergangenen Jahr waren laut UNHCR 343 Menschen bei den gefährlichen Überfahrten ums Leben gekommen. Es wird von einer höheren Dunkelziffer ausgegangen.