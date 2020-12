Fünf Verletzte am Rande von Trump-Kundgebungen in den USA

Am Rande von Kundgebungen der Anhänger des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump sind mindestens fünf Menschen schwer verletzt worden. In der Stadt Olympia im US-Staat Washington sei es in der Nähe des Kapitolgebäudes zu einer Schießerei mit einem Verletzten gekommen, teilte die Polizei am Samstagabend (Ortszeit) mit. In Washington wurden vier Menschen niedergestochen und wurden ins Spital eingeliefert. Unklar ist, ob es einen Zusammenhang der Taten mit den Protesten gibt.

SN/APA (AFP/Getty)/David Ryder Mancherorts kam es zu Zusammenstößen