Fünfte Parlamentswahl binnen vier Jahren in Israel

Kehrt Benjamin Netanyahu an die Macht zurück oder bleibt Yair Lapid Regierungschef? In Israel sind am Dienstag zum fünften Mal in weniger als vier Jahren Parlamentswahlen abgehalten worden. Der langjährige frühere Ministerpräsident Netanyahu und seine rechtskonservative Likud-Partei lagen in Umfragen knapp vorne. Sie dürften aber auf die Unterstützung ultrarechter Parteien angewiesen sein, die zuletzt an Popularität zulegten.

SN/APA/AFP/RONALDO SCHEMIDT Langjähriger Regierungschef Netanyahu hofft auf Comeback