Ursula von der Leyen ging als Quereinsteigerin in die Politik. Das war erst 2001.

Außerhalb Deutschlands ist sie wenig bekannt - und das ist vielleicht gut so. Denn in Berlin scheint Ursula von der Leyen (60) am Tiefpunkt ihrer politischen Karriere. Seit sechs Jahren Verteidigungsministerin geriet sie zunehmend in Bedrängnis. Millionenteure Beraterverträge der schwächelnden ...