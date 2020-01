Der Stopp der ausländischen Waffenlieferungen ist das ambitionierte Ziel der von Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel initiierten Libyen-Konferenz am Sonntag in Berlin.

Während sich Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Innenpolitik eher rar macht, sucht sie am Sonntag das große internationale Parkett. In Berlin wird eine Konferenz mit hochrangigen internationalen Gästen stattfinden mit dem Ziel, die Lage im Bürgerkriegsland Libyen zu entschärfen. Es ...