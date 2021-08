Für Joe Biden bleiben viele offene Fragen

Der Präsident versucht, Afghanistan hinter sich zu lassen. Doch der Alptraum ist noch nicht zu Ende.

An Krisen mangelt es nicht. Während der längste Krieg der USA nach fast 20 Jahren eine Minute vor Mitternacht afghanischer Ortszeit im Schutze der Dunkelheit zu Ende ging, flimmerten Bilder der Schäden und Überschwemmung nach dem Hurrikan "Ida" in Louisiana über die Bildschirme. Eltern machen sich zu Schulbeginn am kommenden Montag Sorgen um die Sicherheit ihrer bisher nicht geimpften Kinder, die inmitten der vierten Corona-Welle zurück in die Klassenzimmer kehren. Und auf den Kongress wartet ein arbeitsreicher Monat, in dem ...