Für Putin hat das Verhältnis zu den USA Tiefpunkt erreicht

Wenige Tage vor dem Gipfeltreffen mit US-Präsident Joe Biden sieht Kremlchef Wladimir Putin das Verhältnis zu den USA in einer schweren Krise. "Wir haben eine bilaterale Beziehung, die in den letzten Jahren ihren Tiefpunkt erreicht hat", sagte Putin in einem in der Nacht auf Samstag veröffentlichten Ausschnitt eines Interviews mit NBC News nach einer Übersetzung des Senders. Biden und Putin treffen am 16. Juni in Genf aufeinander.

SN/APA/Sputnik/SERGEI ILYIN Vladimir Putin gab NBC ein Interview