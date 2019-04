Die Beziehungen zu Moskau liegen vor allem seit der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim 2014 auf Eis.

Der Vorschlag landete am 31. März 1954 im damaligen NATO-Hauptquartier in Paris. Darin der Wunsch der Führung in Moskau, doch über einen NATO-Beitritt der Sowjetunion nachzudenken. Dies natürlich mit einigen Bedingungen: Das Prinzip der Souveränität jedes Landes sollte unbedingt bewahrt ...