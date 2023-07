Fukushima: "Wäre das Wasser nicht salzig, dürften wir es trinken"

Das geplante Ableiten von Kühlwasser aus den kaputten Reaktoren ins Meer führt zu Kritik. In anderen Ländern ist es seit Jahrzehnten geübte Praxis.

In Seoul, der Hauptstadt von Südkorea, wird dieser Tage gegen die geplante Ableitung von Kühlwasser aus den havarierten Nuklearreaktoren in Fukushima protestiert.

Rafael Grossi, Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), nahm diese Woche Kritikern den Wind aus den Segeln: "Japan steht in Übereinstimmung mit internationalen Sicherheitsstandards, die radiologischen Auswirkungen auf die Umwelt sind vernachlässigbar." Er meinte damit die geplante Ableitung von Kühlwasser aus den havarierten Nuklearreaktoren in Fukushima-Daiichi in den Pazifik. Seine Aussagen lösten bei japanischen Fischereiverbänden und in den Nachbarländern Empörung aus.

Das Ableiten von Kühlwasser aus Kernkraftanlagen ins Meer ist jedoch keine neue Praxis, sondern in Staaten wie Frankreich, China oder Südkorea bereits jahrzehntelang üblich. Daher stellt sich die Frage: Weshalb verursacht die Situation in Fukushima nun einen weltweiten Aufschrei? Clemens Walther, Experte für Radioökologie und Strahlenschutz an der Leibniz-Universität Hannover, liefert Antworten.



Das Wasserstoff-Isotop Tritium ist in der Fukushima-Debatte das Wort der Stunde. Warum ist es nicht möglich, Tritium aus dem Kühlwasser zu filtern? Clemens Walther: Bei Tritium würde man versuchen, Wasserstoff von Wasserstoff abzutrennen, denn chemisch verhält es sich sehr ähnlich wie der nicht radioaktive Wasserstoff. Mit speziellen Destillationstechniken wäre dies möglich. Dieses Prozedere ist allerdings extrem energieaufwendig und kostspielig und in diesem Maßstab - wir reden hier von 1,3 Millionen Kubikmetern Kühlwasser - auch noch nie durchgeführt worden.

Ist Tritium gefährlich für die Umwelt und den Menschen? Tritium ist nicht nur vom Menschen gemacht, sondern kommt auch natürlich vor. Die kosmische Strahlung steht in Wechselwirkung mit der Erdatmosphäre, dort wird Tritium gebildet und in den Wasserkreislauf geführt. In den Ozeanen ist daher bereits eine große Menge Tritium vorhanden.

Man muss bei Radioaktivität ein bisschen darauf achten, welche Art von Zerfall und Isotop man betrachtet - Becquerel ist nicht gleich Becquerel (Anm. Red.: Maßeinheit für Radioaktivität). Tritium ist das Isotop, das als vergleichsweise sehr wenig schädlich angesehen wird. Die gleiche Anzahl an Zerfällen von beispielsweise Radium oder Plutonium hätte einen 100.000-fach größeren Schaden zur Folge, wenn es in den Körper gelangt.



Wenn man Tritium ins Meer pumpt, sind die ökologischen Folgen also eher gering? Richtig. Es kommt hinzu, dass Sie bei anderen Radionukliden wie zum Beispiel Caesium, Strontium oder auch Iod sogenannte Anreicherungen haben. Stellen Sie sich vor, Sie haben Wasser mit einem Becquerel pro Liter und Sie setzen da einen Fisch mit 100 Becquerel rein. Dann reichert dieser Fisch das Radionuklid an. Dieser Effekt ist bei Iod, Caesium oder Strontium sehr stark, bei Tritium aber nicht. Das ist wie Wasser und wie wir Menschen auch bestehen die meisten Lebewesen zum Großteil aus Wasser, das nimmt am Stoffwechsel teil und befindet sich relativ schnell im Gleichgewicht.

Das bedeutet zwei Dinge: Zum einen wird die Aktivität im Fisch nie höher sein als in der ihn umgebenden Wassermenge. Zum anderen: Sobald der Fisch wieder in einen Bereich schwimmt, der weniger kontaminiert ist, nimmt auch der Tritiumlevel im Fisch ab und ist nach wenigen Tagen so wie das umgebende Wasser. Wenn Sie diesen Fisch in einen Teich völlig ohne Kontamination setzen, dann ist er nach sieben Tagen nicht mehr radioaktiv.