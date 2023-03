Fußball-Legende Lineker darf wieder moderieren

Die BBC musste die Suspendierung nach seiner Kritik an der britischen Flüchtlingspolitik zurücknehmen.

Gary Lineker zeigte sich am Montag zufrieden, wieder moderieren zu dürfen. Die Kritik an der britischen Flüchtlingspolitik erneuerte er spitzfindig.

Der Streit zwischen der BBC und ihrem Star Gary Lineker ist beigelegt. Die 62-jährige Fußball-Legende ist der beliebteste Sport-Moderator der britischen Rundfunkanstalt. Sein Arbeitgeber hatte ihn vergangene Woche suspendiert, weil der 62-Jährige sich auf Twitter kritisch über die Flüchtlingspolitik der Regierung geäußert hatte, indem er deren Rhetorik mit jener in den Dreißigerjahren verglich. Damit sei, so die BBC, seine Pflicht zur Neutralität verletzt worden.

Linekers Kollegen sahen dies anders. Sie traten aus Solidarität zu ihm in den Streik, so dass der Sender über das Wochenende praktisch keine kommentierte Sportberichterstattung anbieten konnte. Die daraus resultierende Krise zwang die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt zum Einlenken.

Generaldirektor Tim Davie veröffentlichte am Montagmorgen eine Erklärung. "Gary ist ein hochgeschätzter Teil der BBC", verlautete er. "Ich freue mich, dass er am kommenden Wochenende wieder unsere Berichterstattung präsentieren wird." Lineker bekräftigte den Friedensschluss: "Ich bin froh, dass wir einen Ausweg gefunden haben."

Davie sagte, dass Unparteilichkeit wichtig für die BBC sei, er kündigte eine unabhängige Überprüfung der Richtlinien für den Gebrauch von sozialen Medien an. Lineker wiederum antwortete mit einem Tweed an seine Fans ("Danke für die unglaubliche Unterstützung") und seine Kollegen ("für die außergewöhnliche Demonstration der Solidarität").

Und dann ging er nochmals auf die Flüchtlingsthematik ein, die die Krise auslöste: "Wie schwer auch die vergangenen Tage gewesen sein mögen, sind sie doch nichts im Vergleich, wenn man sein Land wegen Verfolgung oder Krieg fliehen muss, um Sicherheit in einem fernen Land zu suchen. Es ist herzerwärmend, das Mitgefühl von so vielen von euch gegenüber ihrer Misere gesehen zu haben. Wir verbleiben ein Land von überwiegend toleranten, gastfreundlichen und großzügigen Menschen."

Die damit implizierte Kritik an der Regierungspolitik wird ihn bei seinen Kritikern nicht beliebter machen. Kabinettsminister ebenso wie Abgeordnete der Konservativen haben Lineker angegriffen und eine Entschuldigung, wenn nicht sogar dessen Entlassung verlangt. Rechte Massenblätter wie der "Daily Express" oder die "Sun" hatten souffliert, noch am Montagmorgen warnte ein Leitartikel in der "Mail" die BBC vor einer "Kapitulation". Doch der Anstalt blieb gar nichts anderes übrig. Nimmt man den Briten die Sportberichterstattung, folgt ein nationales Drama, das sich gewaschen hat, wie die vergangenen Tage demonstrierten.