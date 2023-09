G20-Erklärung: Zu viel Kompromiss, zu wenig Einigkeit

Beim G20-Gipfel einigen sich die führenden Industrie- und Schwellenländer auf eine gemeinsame Erklärung zum Ukraine-Krieg. Das wirkt wie ein Triumph - ist es aber nicht.

Eine Welt, eine Familie, eine Zukunft. Das ist das Motto des diesjährigen G20-Gipfels. Das Treffen der größten Industrienationen hätte harmonisch ablaufen sollen, wäre es nach Indiens Gastgeber Narendra Modi gegangen. Auf den ersten Blick ist es das auch - auf den zweiten hingegen nicht. Die G20 sind keine Familie, sie teilen nicht einmal dasselbe Weltbild. Sie sind ein Bündnis, in dem die Rivalität zwischen den Ländern zugenommen hat: zwischen China und den USA, aber auch zwischen China und Indien. Hinzu kommt, dass mit Russland ein Kriegstreiber mit in der Runde sitzt, dessen Präsident sich aus Angst vor einer Festnahme nicht einmal zu dem Treffen nach Neu-Delhi traut.

Chinesischer Präsident blieb Treffen fern



Noch bedeutender als das Fehlen Wladimir Putins war das Fernbleiben des chinesischen Präsidenten. Zum ersten Mal in Xi Jinpings zehnjähriger Amtszeit sagte er einer Einladung zum G20-Treffen ab. Das lag nicht nur an der angespannten Beziehung zum Gastgeberland. Es lag auch daran, dass Xi dem Format offenbar nichts mehr abgewinnen kann. Er will lieber an seiner eigenen Welt basteln. Einer Welt, die eine Alternative zur liberalen, von demokratischen Werten geleiteten Ordnung darstellt. Die G20 sind für ihn kein Format der Zukunft, zu sehr werden sie von den USA und ihren Verbündeten dominiert. Xi interessiert vielmehr die Zusammenarbeit mit den BRICS-Staaten, deren Treffen er vor wenigen Wochen in Südafrika persönlich besuchte. Dass die G20 für Peking an Bedeutung verlieren, ist kein gutes Zeichen. An China führt kein Weg vorbei, weder beim Welthandel noch bei der Bekämpfung des Klimawandels.

Liste der Streitthemen ist länger geworden



In den vergangenen Jahren ist die Liste der Streitthemen zwischen den G20 immer länger geworden. Die Klimaschutzverpflichtungen will nicht nur China, sondern auch Russland und Saudi-Arabien aufweichen. Und dann ist natürlich der Elefant im Raum: Russlands Krieg gegen die Ukraine. Im Vorfeld des Gipfels hatte Moskau angekündigt, einer gemeinsamen Gipfelerklärung nicht zuzustimmen, sollte der Angriff auf die Ukraine darin erwähnt werden. Dass Russland dann doch zustimmte, liegt daran, dass sein Angriffskrieg in der gemeinsamen Erklärung inhaltlich nicht mehr explizit verurteilt wird.



Der G20-Gipfel wird also - wider Erwarten - mit einer Abschlusserklärung enden. Ein Triumph? Eher nicht. Zu viel Kompromiss, zu wenig Einigkeit steckt in dem Papier. Bei ihrem 18. Gipfeltreffen müssen sich die G20 der unangenehmen Frage stellen, ob sie überhaupt noch eine gemeinsame Antwort auf die drängendsten Fragen geben können. Oder ob sie von anderen Formaten, wie den BRICS verdrängt werden