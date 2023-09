G20-Gipfel in Neu-Delhi hat begonnen

Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat in Indien der G20-Gipfel führender Industrie- und Schwellenländer begonnen. In der Hauptstadt Neu- Delhi begrüßte Premier Narendra Modi am Samstagvormittag (Ortszeit) unter anderen US-Präsident Joe Biden und Deutschlands Kanzler Olaf Scholz (SPD) zu den zweitägigen Beratungen. In Vertretung für den russischen Präsidenten Wladimir Putin kam Außenminister Sergej Lawrow.

BILD: SN/APA/AFP/LUDOVIC MARIN Letzte Vorbereitungen in Neu-Delhi