G20-Gipfel in Neu Delhi vom Ukraine-Krieg überschattet

Die Staats- und Regierungschefs führender Industrie- und Schwellenländer kommen am Samstag zum G20-Gipfel in Indien zusammen. Das zweitägige Treffen in der Hauptstadt Neu Delhi wird vom Krieg in der Ukraine überschattet. Wegen eines Streits über eine klare Verurteilung des russischen Angriffskriegs ist ungewiss, ob die Staaten sich wie üblich auf eine gemeinsame Abschlusserklärung einigen können. Der Westen steht laut Insidern einer Allianz aus China und Russland gegenüber.

BILD: SN/APA/AFP/LUDOVIC MARIN Letzte Vorbereitungen in Neu-Delhi