G7-Außenministertreffen an der Ostsee endet

Die Außenminister der G7-Gruppe der führenden demokratischen Industrienationen wollen am Samstag (8.00 Uhr) zum Abschluss ihres Treffens an der deutschen Ostseeküste über die Auswirkungen der Klimakrise auf die internationale Sicherheit beraten. Im Anschluss ist noch eine Diskussion über die Lage im Mittleren Osten und in Nordafrika geplant. Gegen Mittag will Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock als Gastgeberin die Öffentlichkeit über die Ergebnisse informieren.

SN/APA/AFP/POOL/KAY NIETFELD Deutschland hat derzeit den Vorsitz der G7