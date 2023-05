G7-Gipfel beginnt mit Gedenken an Opfer von Hiroshima

Die sieben großen demokratischen Industrienationen beginnen an diesem Freitag in Hiroshima in Japan ihr diesjähriges Gipfeltreffen. Zum Auftakt besuchen die Staats- und Regierungschefs das Mahnmal für die Opfer des Atombombenabwurfs am 6. August 1945 auf die japanische Stadt, der auf einen Schlag 70.000 Menschen tötete. Zehntausende weitere starben später. Drei Tage später folgte ein weiterer Atombombenabwurf auf die japanische Stadt Nagasaki.

BILD: SN/APA/AFP/POOL/KIYOSHI OTA Japans Premier Kishida begrüßt US-Präsident Biden